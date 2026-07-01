-VÍDEO: Foguete estoura Jaraguá (1.3427954)\nUm vídeo mostra o momento em que um torcedor ficar ferido após um fogo de artifício explodir na mão dele durante a comemoração de uma partida da Seleção Brasileira contra o Japão. O acidente aconteceu na segunda-feira (29), em um bar lotado na cidade de Jaraguá.\nAs imagens, obtidas com exclusividade pelo repórter Vinicius Moraes, do g1 Goiás, mostram o homem sentado enquanto manuseia o fogo de artifício. Em seguida, ele estende o braço para tentar soltá-lo. Logo depois, é possível ver uma pequena explosão e, na sequência, uma grande quantidade de fumaça (assista acima). Segundo a dona do bar, o torcedor sofreu um ferimento na mão e precisou passar por uma cirurgia para reconstrução. Ela informou que o homem está se recuperando.\nEle já está bem. Fez a cirurgia para reconstruir a mão. Agora deve ficar afastado por cerca de quatro meses e fazer fisioterapia para recuperar os movimentos. Graças a Deus deu tudo certo. Na hora foi um grande susto, havia muito sangue. As pessoas também precisam ter mais consciência ao manusear fogos de artifício”, afirmou.