-Vídeo (1.3450785)\nChristian Emanuel Dias Mendes, de 16 anos, e Jaffson Erideyvson Pereira de Souza, de 18, morreram após a moto em que estavam ser atingida por um carro na GO-164, em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão, que ocorreu no último fim de semana (veja o vídeo acima).\nO motorista foi localizado e encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Como o nome do condutor não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar sua defesa para posicionamento.\nNas imagens da TV Anhanguera, é possível ver a moto trafegando pela pista quando um carro em alta velocidade, que seguia no mesmo sentido, a atinge por trás. Com a força do impacto, os jovens foram arremessados e ainda atingidos por um caminhão que vinha no sentido contrário.\nAinda segundo a TV, testemunhas disseram que momentos antes da colisão, os jovens teriam se envolvido em uma discussão durante uma festa no município com o motorista do carro, que fugiu sem prestar socorro após o acidente.