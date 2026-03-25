-VÍDEO: Mulher é morta em ponto de ônibus (1.3390675)\nUma mulher foi morta a facadas na tarde de segunda-feira (24), em um ponto de ônibus na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. A suspeita do crime foi presa em flagrante após ser identificada com base em informações de testemunhas e por já ser conhecida na região.\nComo o nome da suspeita não foi divulgado, O POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento.\nDe acordo com a Polícia Civil de Goiás, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30, na área de atuação do 5º Distrito Policial. Cerca de uma hora e meia depois, equipes foram acionadas após gritos de pessoas que estavam na Praça Coronel Joaquim Lúcio, nas proximidades da unidade policial. No local, os agentes encontraram a suspeita contida por um popular e realizaram a abordagem.