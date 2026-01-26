-racista_pau_capital.mp4 (1.3366302)\nUm vídeo mostra o momento em que uma mulher foi presa após realizar uma manobra conhecida como "cavalo de pau" em Goiânia. Ao ser abordada pela Polícia Militar (PM), a mulher fez ofensas racistas aos agentes. Segundo a gravação, ela chama o PM de 'pretinho' e 'sargentinho de merda' e recebe voz de prisão. O caso aconteceu neste sábado (24) na capital.\nO POPULAR entrou em contato com as polícias civil e militar e, até a finalização da matéria, não teve nenhum retorno.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa da suspeita, pois o nome dela não foi divulgado.\nMulher é presa após fazer 'cavalo de pau', desacatar PM e cometer injúria racial em Goiânia, diz polícia\nVini Jr é alvo de racismo antes de jogo do Real Madrid; Courtois reage\nEntregador é chamado de 'preto seboso' durante discussão no trânsito, em Anápolis; vídeo