-MUSICO ESPANCADO (1.3297594)
Um músico foi espancado até a morte na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. A Polícia Civil (PC) identificou o músico como Ricardo Ferreira da Silva e informou que a agressão começou depois de uma briga no Mercado da 74. A PC cumpriu mandados de prisão temporária dos suspeitos de homicídio qualificado.
O POPULAR não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.
No vídeo, as imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Ricardo está correndo e um grupo se aproxima para espancá-lo. Um dos homens pisoteia sua cabeça. O ato aconteceu no dia 22 de junho de 2025, por volta das 20h30.