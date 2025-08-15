-VIDEOS_SEQUESTRO_SERVIDORA (1.3300536)\nUm vídeo, obtido pela TV Anhanguera, mostrou quando a servidora do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) foi raptada antes de ser internada à força, em uma clínica clandestina para dependentes químicos, em Goiânia. O motivo seria para que ela não fosse a uma audiência sobre uma disputa de herança, de acordo com a Polícia Civil (PC). As imagens mostram o instante em que a irmã da vítima abre o carro e três pessoas tentam tirá-la, na garagem do apartamento onde mora, no Setor Oeste, conforme as investigações. (veja o vídeo acima). Seis pessoas foram presas, entre elas, a mãe e a irmã da servidora.\nApós audiência de custódia, realizada nesta sexta-feira (15), todas as prisões foram mantidas pela Justiça, segundo a polícia. O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos investigados até a última atualização desta reportagem. Procurado pela reportagem, o TJGO disse que não irá se posicionar sobre o caso.