-Vídeo (1.3346586)\nUm vídeo mostra o resgate do Corpo de Bombeiros durante a forte chuva na tarde deste sábado (6). Na imagem, mostra o homem em pé em cima de um veículo no meio da Marginal Botafogo, em Goiânia. O veículo ficou submerso na água (veja vídeo acima).\nUm caminhão dos bombeiros foi enviado para o local para realizar o resgate do homem. Como o nome dele não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dele até a última atualização desta reportagem.\nHomem que ficou ilhado na Marginal Botafogo (Reprodução / Redes Sociais)\nChuva forte em Goiânia: Avenida 87 é fechada e motorista resgatado de carro na Marginal da Botafogo; vídeo\nPrevisão do tempo na Região Metropolitana para domingo (7)\nAdolescente anda de caiaque em enxurrada, e vídeo diverte a web\nA Marginal Botafogo, local onde o homem foi resgatado, está entre um dos pontos mais críticos de alagamento da capital. Além da via, a Defesa Civil emitiu um alerta sonoro solicitando à população evitar a Avenida 87 e outros pontos de alagamento.