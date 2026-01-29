-POP_Agressao_Sindico_Corretora_290126 (1.3367631)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, assassino confesso da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, já havia a agredido com soco durante uma discussão sobre falta de água em apartamento. A agressão aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2025, em Caldas Novas.\nUm vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra uma das várias discussões entre o síndico Cleber Rosa de Oliveira e a corretora de imóveis Daiane Alves Souza (assista ao vídeo acima). A briga em questão começou por causa da falta de água no apartamento da profissional. Na época dos fatos, a corretora contou em depoimento à polícia como os fatos aconteceram.\nQuando eu fui subir junto com ele, eu constatei que... Eu comecei a filmar, constatei que o registro estava fechado mesmo. E aí eu comecei a filmar e de repente ele pegou e me deu um soco, né, uma cotovelada no meu rosto. E o celular caiu, meus óculos caiu”, disse.