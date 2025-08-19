-Incêndio crimnoso em Rio Verde (1.3301699)\nUm vídeo de câmeras de segurança mostrou quando uma suspeita pulou o muro de uma casa antes do incêndio que matou uma mulher e deixou um homem, 59 anos, ferido, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás (veja imagens acima). A ocorrência aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (18). O delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, revelou detalhes da investigação ao g1 Goiás.\nEla [suspeita] pulou o muro, pelas imagens que nós temos, e um pouco antes, ela foi deixada no local por um veículo, Sedan prata. O proprietário desse veículo ainda não foi indicado", contou o investigador.\nConforme a ocorrência, a mulher foi presa após o reconhecimento dela no vídeo por vizinhos da casa. Para a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), ela contou que estava com os moradores da casa bebendo e usando drogas.