-MULHER_DESMAIA_DELEGACIA (1.3417235)\nUma mulher desmaiou ao entrar em uma delegacia de Goiânia para denunciar o companheiro por agressão física, de acordo com a Polícia Civil (PC). Imagens de monitoramento do local mostraram o instante em que a vítima entra na recepção da unidade policial e logo cai no chão. Em seguida, é socorrida por populares e agentes. O suspeito, de 75 anos, foi preso em flagrante enquanto trabalhava em um táxi (veja o vídeo acima).\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO caso aconteceu por volta das 14h45 do último sábado (30). Segundo o relato, a vítima foi à delegacia e relatou que havia sido agredida pelo companheiro com golpes e empurrões, que lhe causaram fortes dores de cabeça.\nMulher denuncia que foi agredida por empresário em Goiânia