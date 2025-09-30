-POP_AVIOES_SOJA_30_9_2025 (1.3318470)\nUm vídeo com mais de 20 aviões em uma fazenda em Nova Crixás, no norte goiano, tem impressionado os internautas. O registro mostra aviões e helicópteros estacionados, pousando e decolando na fazenda para um evento da Abertura Estadual do Plantio de Soja da Safra 2025/2026 (veja acima). O evento foi organizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja-GO) e reuniu mais de mil pessoas.\nEm entrevista ao g1 Goiás, Elio Vieira, engenheiro ambiental que esteve presente no evento, revelou que havia no total 28 aviões e 3 helicópteros presentes no local. A Abertura Estadual do Plantio de Soja da Safra aconteceu na fazenda Tamburi, que faz parte do Vale do Araguaia, segundo a Aprosoja.\nO evento aconteceu no sábado (27) e contou com a presença de produtores rurais de diversas regiões de Goiás e estados vizinhos, Jânio Darrot, ex-prefeito de Trindade, e Daniel Vilela, vice-governador de Goiás. A fazenda onde aconteceu o evento é propriedade de Marcelo Ribeiro, do Grupo Tamburi, que também estava presente.