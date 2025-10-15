-CASAL EM BAR (1.3324360)\nA servidora pública Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos, que foi morta pelo namorado Jonas Alves, no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás, estava em um bar com o suspeito minutos antes de ser espancada por ele, segundo a delegada Magda D'Avila. Um vídeo obtido pelo O POPULAR mostra os dois juntos no estabelecimento (assista acima).\nAs agressões ocorreram em via pública no momento em que eles saíram do bar. Ela ficou irreconhecível porque ele bateu a cabeça dela contra o muro e depois desferiu pauladas", explicou a delegada.\nVeja entrevistas de familiares para a TV Anhanguera: Servidora pública é morta pelo namorado, em Goiás\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Jonas até a última atualização desta reportagem.\nServidora morta pelo namorado 'estava na melhor fase da vida', diz filha