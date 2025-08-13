Após a repercussão do vídeo do youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, foram apresentados 32 projetos de lei na Câmara dos Deputados para prevenir e combater a exposição indevida, adultização, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes na internet. Destes, quatro foram apresentados por parlamentares goianos — sendo três do deputado federal Zacharias Calil (UB) e o outro da deputada Sylvie Alves (UB). A deputada Adriana Accorsi (PT) também apresentou um projeto na última semana. Na noite desta terça-feira (12), o vídeo de Felca já chegava a 34,5 milhões de visualizações.\nEm nota divulgada no site da Câmara, é descrito que os projetos foram apresentados entre segunda e terça-feira. Por meio das redes sociais, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) já havia dito que o tema teria prioridade na pauta das votações da Câmara. “Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto”, escreveu Motta. Os projetos apresentados, após o vídeo de Felca, mobilizam tanto a esquerda como a direita, com projetos por parte de deputados do PL (Partido Liberal) ao PSOL (Partido Socialista e Liberdade).