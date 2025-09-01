-Vídeo: Jovem percorre Rio Araguaia com amigos em colchão inflável (1.3306973)\nO empresário e youtuber Sebastião Carocinho, de 30 anos, resolveu trocar barco por um colchão inflável para percorrer cerca de 70 quilômetros do Rio Araguaia. A travessia começou em Bandeirantes, distrito de Nova Crixás, e terminou em Luiz Alves do Araguaia, distrito de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. Ele não estava sozinho: dois amigos embarcaram na ideia.\nMorador de São José dos Bandeirantes, às margens do Araguaia, Carocinho contou que já tinha feito o trajeto antes, de improviso, quando perdeu uma carona. Desta vez, decidiu registrar tudo.\nAs canelas queimadas, assadas. Esse foi o resultado da aventura. Frio à noite, dormindo no colchão, no relento. Muriçoca. Sol na cabeça. Passamos perto de jacaré. Meu amigo viu uma onça, que a gente não conseguiu capturar nas imagens”, relatou.