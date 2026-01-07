-WEBSTORIES: Marginal Botafogo impressiona (1.3358392)\nVídeos mostram a Marginal Botafogo completamente tomada pela água após a forte chuva desta quarta-feira (7), em Goiânia. As imagens impressionam pelo grande volume de água que corre pela via, chegando a encobrir parte das faixas de rolamento. Em alguns trechos, é possível ver que a pista está totalmente bloqueada, com cones e agentes orientando os motoristas a retornarem (assista acima).\nNos registros, veículos aparecem formando uma longa fila enquanto são direcionados para rotas alternativas. A cena chama atenção pela força da enxurrada e pelo risco de alagamento.\nDurante o temporal, a Defesa Civil emitiu cerca de seis alertas para diferentes regiões da capital, diante da possibilidade de transbordamentos e novos pontos de alagamento.\nImagens da cachoeira do Salto Corumbá após as fortes chuvas impressionam; vídeo