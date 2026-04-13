-MATA_EMPRESARIO_CERES (1.3397748)\nImagens gravadas por câmeras de segurança e por populares mostraram o momento da briga antes do empresário Júlio César de Araújo, de 55 anos, ser morto a tiros na porta da loja, em Ceres, na região central de Goiás.\nNo vídeo, é possível ver que a vítima discute com um homem ainda no balcão do estabelecimento. A confusão evolui para uma luta corporal, mas uma das filhas da vítima aparta a briga e todos vão para a rua. Em seguida, o empresário e o suspeito começam a trocar socos. Mais duas pessoas tentar separar os dois, mas o homem consegue sacar a arma e atirar várias vezes contra Júlio (veja o vídeo acima).\nJosé Alves Carneiro, de 57, foi preso nesta segunda-feira (13) após se apresentar na delegacia com seus advogados, de acordo com a Polícia Civil (PC). O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.