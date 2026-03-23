Fotos de churrasco com som automotivo foram usadas como prova em processo que manteve demissão por justa causa (Reprodução/TV Anhanguera)\nO vigilante demitido por justa causa em Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado, após postar foto em um churrasco durante um atestado médico, quebrou a relação de confiança de trabalho, afirmou o juiz responsável pelo caso. O trabalhador que havia se afastado por dois dias devido a uma sinusite e reação alérgica, com recomendação médica de repouso, teve sua dispensa mantida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO). A decisão ainda cabe recurso.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Vigilante é demitido por justa causa após foto de churrasco em Santa Helena\nDe acordo com a decisão, a conduta do funcionário ao publicar registros da confraternização na casa do sogro, com registros de bebidas e carro de som nas redes sociais, configurou uma quebra da relação de confiança entre as partes. No entendimento do juiz responsável, o comportamento foi incompatível com o quadro clínico que justificou a ausência ao trabalho.