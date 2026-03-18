Um vigilante demitido por justa causa em Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado, teve sua dispensa mantida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO). O trabalhador havia sido afastado por dois dias devido a uma sinusite e reação alérgica, com recomendação médica de repouso. No entanto, no dia da dispensa, ele publicou fotos em um churrasco na casa do sogro, com registros de bebidas e carro de som.\nAo analisar o caso, a Justiça do Trabalho entendeu que a conduta do funcionário configurou quebra de confiança. Para os magistrados, o comportamento demonstrou incompatibilidade com o estado de saúde alegado, tornando insustentável a continuidade do vínculo empregatício.\nO nome do vigilante não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu entrar em contato.