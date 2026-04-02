O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recebeu duas notícias de fato com indícios de conflito de interesse no concurso público regido pelo Edital nº 01/2025 da Câmara de Goiânia. Os documentos dissertam sobre a situação do candidato Luã Lírio de Souza Cruz, classificado em 1º lugar para o cargo de Administrador e que possui vínculo funcional com a banca organizadora, o Instituto Verbena (IV) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Ambas as denúncias possuem os mesmos materiais, mas uma chegou de forma anônima e a outra, encaminhada pela Câmara de Goiânia. Chamou atenção a nota de Luã Lírio, com pontuação de 96 em um máximo de 100 pontos possíveis.\nO documento possui registros do Diário Oficial da União e de portais de transparência que confirmam que Luã Lírio é servidor efetivo da UFG, lotado no IV, como bolsista. As denúncias ainda estão sendo investigadas e O POPULAR apurou que não há uma tendência de suspensão do certame, até então. O instituto, em resposta à Câmara, declarou que “até o presente momento, no âmbito das apurações preliminares realizadas, não foram identificados elementos que indiquem qualquer comprometimento da regularidade ou da lisura do concurso público”.