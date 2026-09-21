Mais de um terço das mulheres com deficiência no Brasil (38%) já foi vítima de violência doméstica praticada por homens ao longo da vida, aponta pesquisa do DataSenado. Na amostra de 2.828 mulheres com deficiência ouvidas pelo levantamento, o percentual equivale a cerca de 1.075 entrevistadas.\nAlém de o grupo ser atingido com maior frequência do que as mulheres sem deficiência (28%), o estudo mostra que 19% sofreram agressões nos últimos 12 meses e, para 69% destas, o ciclo de violência se arrasta por mais de um ano.\nEsta é a primeira vez que a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo DataSenado e pelo Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), incorpora a autoidentificação de pessoas com deficiência.\nO levantamento ouviu por telefone 21.641 brasileiras de 16 anos ou mais entre 16 de maio e 8 de julho de 2025. A margem de erro geral do estudo é de 2 pontos.