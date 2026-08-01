Um ano após a Lei nº 11.459 ser sancionada, proibindo o funcionamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia entre meia-noite e 4h59, o crime de homicídio consumado na área de influência desse tipo de estabelecimento caiu 90,91%, levando em consideração a quadra onde estão inseridos, de acordo com a Polícia Militar (PM). De agosto de 2024 a julho de 2025, 11 pessoas foram assassinadas nas proximidades de uma distribuidora durante a madrugada; no período seguinte – de agosto de 2025 a julho deste ano, com a lei em vigor –, o número caiu para apenas uma vítima.\nLevando em consideração os dois períodos na área de influência das distribuidoras da capital, segundo a PM, as tentativas de homicídio baixaram de 13 para apenas uma (queda de 92,03%); casos de violência caíram de 83 para 24 (71,10%) e as denúncias por perturbação do sossego foram de 45 para 7 (84,44%).