Os sinais que antecedem o homicídio vicário costumam se repetir, embora sejam sutis. É o que diz a delegada Amanda Souza, que era titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá (PA), em 2023, quando perdeu os filhos, assassinados pelo ex-marido. Ao comparar o comportamento dele ao de Thales Machado, autor do assassinato dos filhos Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, em Itumbiara, ela identifica um padrão de ameaças e controle antes do crime.\nEm 10 de fevereiro de 2023, ela encontrou os filhos Marcelo, de 12 anos, e Letícia, de 9, mortos dentro de casa. Haviam sido assassinados pelo marido dela, o dentista Paulo César Viana, que se matou em seguida. Ela conta que vivia um relacionamento abusivo com ele e que estavam em processo de separação.\nNa segunda-feira (16), cinco dias após o crime de Itumbiara, Amanda ligou para Sarah Tinoco de Araújo, a mãe de Miguel e Benício, para se solidarizar. Ela reviveu o próprio trauma ao ver a filha do prefeito de Itumbiara ser atacada em comentários nas redes sociais, ao invés de acolhida pelo luto da perda dos filhos de forma tão trágica. Na conversa com Sarah, identificou padrões de comportamento.