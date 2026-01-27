Situada dentro de uma propriedade rural em Campos Belos, no Nordeste goiano, a 607 quilômetros de Goiânia, a área com a maior concentração de chaminés de fada do Brasil, chamada de Vale de Marte, está prevista para ser aberta ao turismo até o fim de abril. A data foi acordada entre a equipe da Universidade Federal de Goiás (UFG) e a família proprietária da fazenda onde estão situadas a formação geológica rara diante da repercussão nacional do local, em outubro passado, e a proposta é intensificar o turismo do município, que tem buscado integrar o Mapa do Turismo Brasileiro.\nApós a publicação das imagens do fotógrafo Lucas Ninno pelo jornal Folha de S.Paulo, no início de outubro passado, as imagens que demonstram a beleza e a singularidade das formações geológicas viralizaram e fizeram o local se tornar nova busca por passeio na região. Mas, diante da fragilidade das chaminés de fada e buscando a preservação do espaço, as equipes intensificaram o serviço de mapeamento da área e trabalham agora para deixar tudo pronto ao público para daqui a 90 dias, quando está prevista a abertura para visitação.