A queda do galho de uma das gameleiras da Praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, a Praça da Cirrose, no Setor Oeste, ocorrida no fim de semana, reacendeu o debate em torno da permanência ou retirada das quatro árvores da espécie que integram a paisagem do local. O destino dos exemplares depende de uma vistoria conjunta do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), que alega falhas estruturais e risco iminente de queda em duas árvores, enquanto as outras duas precisam ser podadas. Até a definição, a Prefeitura pretende sinalizar com alertas e barrar estacionamento nas imediações.\nO POPULAR teve acesso ao Ofício nº 384/2026, em que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) responde ao MP-GO e encaminha três laudos, que registram as diferentes avaliações feitas sobre as árvores. O documento também sugere a vistoria conjunta com o MP, tendo participação ainda da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema).