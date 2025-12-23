As vítimas do grave acidente que deixou cinco mortos na BR-020, em Alvorada do Norte, no nordeste goiano, retornavam de um evento em uma chácara e seguiam para casa, na zona rural do município, informou um familiar. Ao POPULAR, um parente de Sarah Eduarda Ferreira, de 29 anos, de Izadora Rhasnna Souza Rodrigues, de 16, e Anna Elena Ferreira M. de Almeida, de 4 anos, relatou que o grupo havia participado de um encontro antes da tragédia.\nSegundo o familiar, que preferiu não ter a identidade divulgada, Anna Elena era filha de Sarah Eduarda, que era irmã de Izadora Rhasnna. Também morreram no acidente Elloa Nascimento Souza Santos, de 3 anos, e sua mãe, Ana Luiza Souza dos Santos, de 21 anos.\nAinda de acordo com o parente, uma sexta vítima, também filha de Sarah Eduarda, sobreviveu ao acidente, recebeu atendimento médico e se recupera em casa.