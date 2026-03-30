A Associação das Vítimas do Césio-137 (AVCesio) quer construir um portal na área onde ficam os túmulos das vítimas do acidente radiológico no Cemitério Parque de Goiânia, no Setor Urias Magalhães. O presidente da entidade, Marcelo Santos, disse que, na terça-feira (31), tomará posse da administração do local onde estão enterradas as quatro pessoas mortas em 1987 – entre elas Leide das Neves, a vítima direta mais jovem do acidente com o césio, que morreu aos 6 anos de idade. A ideia é que, depois dessa formalidade, os atingidos busquem financiamento privado para a construção da estrutura.\nNa quarta-feira (25), reportagem do POPULAR mostrou que as quatro sepulturas de cimento e granito não contavam com nenhuma sinalização, além das lápides, de que ali estavam enterradas as quatro vítimas diretas da tragédia. No dia seguinte, o gerente do Centro de Atendimento Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos, Judson Kennedy, publicou no Diário Oficial do Município (DOM) um convite para que a associação compareça à central na terça-feira (31) para um “diálogo cordial e troca de informações”.