Advogada Weruska Camargo e o delegado Rafael Pareja (Reprodução/Instagram Weruska Camargo)\nA advogada Weruska Camargo, viúva do delegado Rafael Pareja que morreu após passar mal enquanto jogava beach tennis em Luziânia, disse que vive o pior pesadelo da vida dela. De acordo com Weruska, Pareja foi e sempre será o grande amor da vida dela.\nEu não perdi o grande amor da minha vida, o pai dos meus filhos, eu ganhei 28 anos da mais perfeita e absoluta felicidade [...] Eu não perdi só um marido. Eu perdi tudo de melhor que a vida me deu. Te amo hoje, sempre e eternamente. Meu eterno amor”, publicou Weruska nas redes sociais.\nEntenda o caso\nRafael Pareja morreu no domingo (24). A Polícia Civil informou ao POPULAR que o delegado sofreu infarto e chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da Cidade. As equipes tentaram reanimá-lo por mais de 40 minutos, mas sem sucesso.