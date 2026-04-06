A médica Nathalia Marconi, viúva do jovem médico Matheus Vieira Braga Mattos, fez uma homenagem ao marido nas redes sociais. O profissional de 31 anos morreu na última quarta-feira (1).\nMeu amor, pra sempre vou te amar!”, disse a viúva de Matheus.\nMatheus Vieira trabalhava em Goiás e na cidade de Bambuí, no interior de Minas Gerais, atendendo pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme dados do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), o médico tinha um registro de transferência provisória para trabalhar em Minas Gerais, que foi feito em 31 de janeiro deste ano, com validade até o mês de maio.\nMorte de médico que atuava em Goiás causa comoção nas redes sociais\nPaciente lamenta morte de jovem médico que atuava em Goiás: 'Atendia a todos com alegria, respeito e dignidade'