-VIUVA AGREDECE PM (1.3428416)\nA enfermeira Raquel Maria Oliveira, viúva do 2º tenente da Polícia Militar de Goiás Danilo Lopes Negrão, de 41 anos, agradeceu o apoio que tem recebido após relatar como o vício do marido em apostas esportivas, as chamadas bets, levou o policial a enfrentar uma grave depressão e morrer após acumular dívidas com os jogos. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (1º), ela disse que não imaginava a repercussão do relato e afirmou que se sente feliz por saber que a história pode servir de alerta e ajudar outras pessoas (veja o vídeo acima).\nNão imaginei que o meu vídeo fosse repercutir tanto dessa forma. Mas a intenção aqui é ajudar e alertar as pessoas. Porque eu creio que a gente está aqui é para isso. Se eu tiver ajudado uma pessoa que seja com o meu alerta, com o meu vídeo, eu já vou ficar muito feliz", afirmou.