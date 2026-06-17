João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, foi morto a tiros pelo próprio filho, em Goiás (Reprodução/ TV Anhanguera)\nA viúva do motorista da Polícia Civil de Goiás (PCGO), João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, manifestou profunda dor e indignação após a confirmação de que o marido foi assassinado pelo próprio filho. Em entrevista ao repórter Günther Schöler, da TV Anhanguera, Hilda de Fernandes descreveu o servidor como um pai dedicado e provedor. Ela relembrou que João Lourenço costumava ajudar o filho financeiramente, chegando a utilizar o próprio vale-alimentação para garantir que ele tivesse o que comer durante períodos de dificuldade.\nEstou arrasada. O meu coração está muito triste. Ele é uma pessoa que não merecia passar por isso. Foi um pai que sempre cuidou dos filhos", desabafou Hilda.