Alexandre Augusto dos Reis é descrito como "grande homem e um excelente treinador" (Reprodução/Instagram de Alexandre Augusto dos Reis)\nIvonete Morais, viúva do professor de futsal Alexandre Augusto dos Reis, de 49 anos, disse em entrevista ao POPULAR que o marido morreu no dia do aniversário de casamento deles. Alexandre Augusto morreu na última sexta-feira (24) em Anápolis, a 55 km de Goiânia, e foi homenageado nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada pela família.\nMeu marido era uma pessoa amada e querida por todos que o conheceu. Tinha tantos planos. Ele morreu no dia do nosso aniversário de casamento na igreja. No civil já éramos casados há 32 anos. Estou destruída e sem acreditar”, afirmou Ivonete.\nMorte de professor de futsal em Anápolis gera comoção nas redes sociais\nGrande profissional e exemplo de dedicação: veja quem era o professor de futsal que morreu em Anápolis