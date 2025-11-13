Laislany da Silva Rabelo e Carlos Henrique Candido Gomes (Reprodução/Instagram Laislany e divulgação/Polícia Civil)\nUm vizinho é suspeito de matar um casal por conta de uma briga por dinheiro em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, informou a Polícia Civil (PC). Ao POPULAR, o delegado responsável pelo caso, João Raffael, informou que Laislany da Silva Rabelo, de 24 anos, e Carlos Henrique Candido Gomes, de 32, foram atingidos pelos disparos dentro de casa. A PC informou que o suspeito fugiu após o crime.\nO POPULAR procurou a defesa, mas o suspeito segue foragido e, segundo a PC, ainda ninguém se apresentou no caso.\nAo POPULAR, João Raffael também destacou que a vítima estava grávida de cerca de cinco meses. De acordo com João Raffael, o suspeito ele é casado com a prima de Carlos Henrique Candido Gomes e moravam em uma casa em frente.