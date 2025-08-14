Um homem morreu depois que foi baleado pelo vizinho, que é policial civil, por causa de som alto em festa de aniversário do filho. André Luiz Vieira de Carvalho era feirante e morreu na última terça-feira (12) em Goiânia. A família de André Luiz confirmou a morte ao POPULAR e disse que o irmão do feirante, que também foi baleado durante a discussão, vai precisar de cirurgia para retirar uma bala que ficou alojada no fêmur.\nO caso aconteceu no sábado (9), no setor Colonial Sul, em Aparecida de Goiânia. Segundo o cunhado da vítima, que não quis se identificar, André estava comemorando o aniversário de 8 anos do filho e os dois irmãos foram atingidos por disparos feitos pelo policial civil, que reclamava do barulho do som.\nComo o nome do policial civil não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu contato com a defesa, até a última atualização dessa matéria. Entretanto, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o policial envolvido na ocorrência se apresentou ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o caso está sob investigação e que apura todos os fatos (leia nota na íntegra abaixo).