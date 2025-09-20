A volta do período chuvoso traz um alerta para Goiânia sobre o chorume produzido no aterro sanitário municipal de Goiânia. Apesar de nenhuma autoridade pública admitir, é possível dizer com base nos dados disponíveis nos processos judiciais que tratam da possibilidade de fechamento ou não do aterro e nas respostas dadas ao POPULAR pelos órgãos que atualmente lidam diretamente com este material que, sim, na época de chuva, o chorume está poluindo o Rio Meia Ponte e, talvez, o entorno do aterro e da tubulação que leva o produto até uma estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneago.\nO chorume - que também recebe o nome de lixiviado e percolado - é um líquido de cor escura e odor forte, resultado da decomposição de resíduos orgânicos, altamente poluente por possuir em sua composição metais pesados bastante tóxicos para plantas e animais. A falta de uma solução para o descarte deste material é um problema que vem se agravando nos últimos 14 anos e que mesmo após o risco de fechamento do aterro sanitário por decisão da Justiça ainda deve perdurar durante mais este período chuvoso. Pelo menos é o que indicam as respostas da Prefeitura e da Saneago.