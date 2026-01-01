Uma voluntária da causa animal chamou a atenção na web após colocar coleiras refletivas em cães de rua. Vânia Maria da Silva, de 42 anos, conhecida como “Vânia dos Doguinhos”, mora no município de Quirinópolis, região sul do estado, e sua atitude vem movimentando as redes sociais.\nEntre os dias 21 e 23 de dezembro, Vânia promoveu uma ação na Praça da Rodoviária, ponto central da cidade, onde colocou cerca de 60 coleiras em animais em situação de rua. O vídeo do evento já soma mais de 10 mil visualizações, onde ela também alerta sobre o cuidado com esses cachorros.\n-Coleira refletiva vídeo (1.3356113)\nVoluntária há três anos, Vânia observou crescer o número de acidentes envolvendo animais de rua em Quirinópolis. Ela e o marido João de Lima, de 45 anos, decidiram então confeccionar as coleiras e colocar nos pets, ideia que tiveram a partir de um vídeo na internet.