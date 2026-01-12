O goiano Kauã da Silva, de 22 anos, que morreu durante a guerra ucraniana em dezembro, foi sepultado na Ucrânia, conforme vontade expressa do jovem antes de morrer à família, segundo informações do Gabinete de Assuntos Internacionais do Governo de Goiás (GAI).\nSegundo o órgão, os familiares têm recebido assistência do GAI e do Ministério das Relações Exteriores, por meio do Itamaraty. O Itamaraty também confirmou ao POPULAR que a Embaixada do Brasil em Kiev presta a assistência consular à família, respeitando a legislação internacional e as especificidades do caso, já que Kauã estava engajado como combatente voluntário em forças estrangeiras.\nJovem de Anápolis morre em combate na Guerra da Ucrânia\nJovem desaparece após falar à família que estava na guerra da Ucrânia\nRússia revela supermíssil para intimidar Kiev