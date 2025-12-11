Caos no aeroporto de Goiânia com cancelamento e atraso de voos (Reprodução/TV Anhanguera)\nDezoito voos foram cancelados no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, nesta quarta-feira (10) e quinta (11), por causa de um ciclone extratropical que atingiu o estado de São Paulo. Do total, foram nove chegadas e nove partidas. O fenômeno causou ventos fortes, quedas de árvores e deixou mais de 2 milhões de imóveis sem energia elétrica em São Paulo.\nEm nota, o Aeroporto Internacional Santa Genoveva informou que, dos voos cancelados, 12 eram da Latam, quatro da Gol e dois da Azul. Um dos voos tinha como destino Brasília (veja a lista completa ao final da matéria).\nO aeroporto de Goiânia orienta que os passageiros com voos alterados ou cancelados entrem em contato diretamente com a companhia aérea responsável para obter mais informações.