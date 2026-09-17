- vulcao_caldas_novas.mp4 (1.3457341)\nQuem é goiano raiz cresceu ouvindo mitos sobre as famosas águas termais de Caldas Novas, no sul goiano, e essas teorias, que são cada vez mais mirabolantes, eram passadas de geração em geração e até mesmo contadas para os turistas que visitam o local. A lenda voltou a ganhar destaque após uma criadora de conteúdo compartilhar nas redes sociais o espanto ao descobrir que a história não passa de um mito.\nNa gravação, a influenciadora goiana, Sarah Campos, conta que a sua vida foi uma "mentira" e que, assim como outros goianos, também acreditava no mito. Em tom de brincadeira, ela disse ter passado anos temendo uma erupção inesperada e explica de maneira descontraída que a justificativa para as águas brotarem do solo a quase 40 °C é puramente científica.\nEu cresci acreditando que existe vulcão aqui no Rio Quente e que, a qualquer momento, ele poderia entrar em erupção e eu poderia virar churrasco. E toda essa fofoca começou porque as pessoas queriam justificar o porquê das águas aqui do Rio Quente da região nascerem a mais de 38°C", declarou Sarah Campos.