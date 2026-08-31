O Waze, aplicativo de navegação por GPS, exibiu nesta segunda-feira (31) alertas para tempestades de neve em diferentes regiões do Brasil. A mensagem dizia que as condições da via poderiam "mudar de repente".\nUm desses alertas apareceu para motoristas no trecho entre São Paulo e Jundiaí, municípios cujas temperaturas máximas, segundo a previsão desta segunda, variaram de 24°C a 29°C.\nProcurada por email, a empresa não comentou o caso até a publicação deste texto.\nAlém da capital e região metropolitana, comunicados do gênero apareceram em outras localidades, como visto em publicações nas redes sociais.\n"Palmas, 40 graus na sombra, e o waze prevendo tempestade de neve", afirmou uma usuária do X que disse ter recebido o alerta na capital do Tocantins, cuja temperatura máxima prevista para esta segunda era de 39°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).