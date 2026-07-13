O Waze foi criado para dar direções a carros. Agora, o aplicativo contará com um modo específico para motociclistas, com detalhes sobre os trajetos importantes para esse tipo de transporte.\nO modo Moto começa a ser liberado nesta segunda-feira (13) no Brasil. Com a atualização, os motociclistas precisam apenas selecionar que conduzem uma motocicleta para receber rotas apropriadas. Isso inclui a possibilidade de acessar ruas mais estreitas, por exemplo.\nNa prática, as rotas são personalizadas para motocicletas neste modo. Durante os trajetos, haverá alertas de buracos, lombadas, faixas de pedestre elevadas, fim de acostamento e pontes estreitas.\nChegar rápido é uma coisa e chegar com segurança é outra. Os recursos para os motociclistas chegam para melhorar a experiência dos condutores, como saber antecipadamente quando reduzir a velocidade ao se aproximar de uma lombada", disse Gail Berovich, vice-presidente e gerente-geral do Waze Global, em conversa com jornalistas.