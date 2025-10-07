Médico Wesley Murakami no 4º Distrito Policial, em Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular )\nA Justiça de Goiás mandou prender o médico Wesley Noryuki Murakami, de 47 anos. Ele foi condenado em 2023 por lesão corporal de natureza 'gravíssima' por deformar pacientes após procedimentos estéticos realizados em Goiânia. Segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), o médico não possuía autorização do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CRM-GO) para realizar os procedimentos.\nO mandado de prisão foi expedido no dia 1° de outubro, mas a situação do médico ainda estava classificada como “pendente de cumprimento” no Banco Nacional de Medidas Penais e prisões na tarde desta terça-feira (7).\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Wesley para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.