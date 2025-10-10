-Vídeo: Cervo-do-pantanal é visto por guia de pesca no Rio Araguaia (1.3322701)\nO guia de pesca e criador de conteúdo Sebastião Carocinho, de 31 anos, encantou os seguidores ao registrar um raro encontro com um filhote de cervo-do-pantanal nas margens do Rio Araguaia. O vídeo, publicado no Instagram, ultrapassou 110 mil visualizações e gerou centenas de comentários, com seguidores impressionados pela proximidade do animal e a delicadeza do registro.\nO encontro ocorreu cerca de 30 quilômetros abaixo de São José do Bandeirante, próximo à Ilha do Café, enquanto Carocinho conferia uma área de desova de tartarugas, local frequentemente atacado por onças.\nAcredito que ele perdeu a mãe para a onça, já que é uma região onde há frequência”, contou.\nGuia turístico pesca Piraíba de mais de dois metros no Rio Araguaia; vídeo