Almiro Osvaldo Martins, de 21 anos, natural de Luanda (Arquivo pessoal / Ruth Rocha)\nO zelador Almiro Osvaldo Martins, de 21 anos, natural de Luanda, capital da Angola, e que trabalhava no colégio particular Objetivo Prime Kids, em Anápolis, no centro goiano, pediu demissão após receber um bilhete com teor racista e xenofóbico deixado sobre sua mochila ao final do expediente. O caso ocorreu na última terça-feira (25).\nEm entrevista ao POPULAR, a noiva do trabalhador, Ruth Rocha, contou que o bilhete foi encontrado no fim do turno. O bilhete dizia: "Não sei você, mas eu tenho nojo da sua raça. Preto brasileiro é diferente, vai embora africado", com um xingamento ao final. O diretor da unidade, Ivan Junior, informou ao POPULAR que o caso está sendo acompanhado pela instituição e pelas autoridades.