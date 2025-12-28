Quando Sandro Mabel (UB) assumiu o Paço, a fila para vagas em creches na capital tinha mais de 10 mil crianças. A promessa era zerar a fila de Goiânia em seis meses. Com um ano de gestão do prefeito, a titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Giselle Faria, diz que a espera foi sanada e cita ações para seguir recebendo crianças. Ela também cita novidades para 2026 e promete retomar obras, além de jornada estendida e parceria com o Sistema S para ofertar oficinas.\nA gestão prometeu zerar a fila. Isso ocorreu?\nZeramos a fila. Hoje tem um ou outro caso em certa região. É que temos lugares com vagas, mas sem criança para ocupá-las. Se pegar o número de vagas e o de crianças na espera, há mais vaga que criança. No início, tentamos mutirões para aproximar as famílias das vagas. Algumas conseguimos, outras não. Por isso ainda preciso criar vagas em certos pontos. E para que se criem vagas em pontos específicos, temos de construir salas. Fizemos isso agora e vamos entregar já para as matrículas de 2026. Passamos dinheiro para as gestões nesses pontos e fazem as salas. Já entregamos algumas. Ficaram lindíssimas, com ar, banheiro adaptado para dar banho, vaso, pia. São 56 salas em 52 unidades. Têm mais salas que unidades porque tem lugar que dá para fazer até duas. O total de salas equivale a oito Cmeis, já que cada um tem de 8 a 10 salas.