-zeze_rick_homenagem.mp4 (1.3461134)\nO cantor sertanejo Zezé Di Camargo, de 64 anos, homenageou o amigo e cantor Rick, da dupla com Renner, durante um show em uma exposição agropecuária. Na ocasião, o artista, que é natural de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF), também fez uma declaração de cunho político ao falar sobre a amizade com o parceiro de profissão. O momento foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais.\nDurante a apresentação realizada em Cáceres, no interior de Mato Grosso (MT), nesta quinta-feira (24), Zezé disse ao público que o cantor Rick estava ao lado 'direito de Deus', ao invés do lado esquerdo.\nQue Deus o tenha muito, do seu lado direito. O lado direito é que ficam as coisas boas. É o lado direito que é bom ou não é? O Rick está ao lado direito de Deus e eu espero que o Brasil logo, logo esteja totalmente do lado direito”, disse Zezé.