-Após quatro feiras de adoção, cachorro passa a evitar pessoas (1.3417659)\nO Gaara, um cachorro vira-lata de dois anos que emocionou as redes sociais após ser rejeitado em quatro feiras de adoção em Goiânia, finalmente encontrou um novo lar. O animal será adotado pelo cantor Zezé Di Camargo e pela empresária Graciele Lacerda. A confirmação foi feita pelo Abrigo dos Animais Refugados, responsável por divulgar a história de Gaara. O caso ganhou repercussão depois que a instituição publicou um vídeo mostrando o cão triste e desanimado por não ter sido escolhido em mais um evento de adoção.\nEm entrevista ao POPULAR, a presidente do abrigo, Rayane Araújo Sousa de Godoy, contou que Graciele Lacerda entrou em contato interessada em adotar o animal e já acertou os detalhes para levá-lo para a nova casa.