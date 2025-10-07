Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda decidiram dar um novo propósito à fazenda "É o Amor", onde moram, no interior de Goiás.\nO espaço, antes voltado à criação de gado para abate, agora ganhou uma função completamente diferente. O casal optou por acolher animais em situação de vulnerabilidade, especialmente cães e cavalos abandonados.\nPara isso, Zezé está ampliando o canil, que já abriga 15 cães resgatados das ruas. A ideia é aumentar a capacidade do espaço, permitindo que a fazenda possa abrigar um maior número de animais em situação de rua.\nZezé explicou o que o motivou a realizar essa transformação. "Eu não deixo matar nenhum animal na minha fazenda. O pessoal fala assim: 'tem fazenda de gado?'. Eu falo, não, de cachorro. O que eu tenho mais na minha fazenda são os cachorros que eu pego, cachorros de rua que perderam os tutores", revelou em entrevista ao canal Intervenção, no YouTube.