Durante o show em Goiânia, Zezé Di Camargo recebeu a visita dos filhos de Leandro e Leonardo no camarim. O festival Histórias reuniu grandes nomes do sertanejo, como Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano e também o cantor Daniel. O show aconteceu no último sábado (9), no Estádio Serra Dourada, localizado na Avenida Fued Sebba, na capital.
O reencontro com os filhos dos cantores foi registrado pela assessoria de Zezé Di Camargo. A gravação mostra Matheus Vargas e João Guilherme, respectivamente filhos do cantor Leonardo e também Leandrinho, o filho de Leandro, abraçando Zezé.
Matheus Vargas e João Guilherme, respectivamente filhos do cantor Leonardo e também o filho de Leandro (Reprodução/ Instagram Zezé Di Camargo)
Leandrinho como é conhecido nas redes, o filho de Leandro, chamou a atenção de fãs pela semelhança com o pai. O vídeo compartilhado por Zezé Di Camargo também mostra o cantor se emocionando ao conversar com os filhos dos amigos.