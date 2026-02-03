O limite de velocidade no Centro de Goiânia passa de 40 km/h para 50 km/h a partir da manhã desta terça-feira (03). A medida foi anunciada pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), que encenou a troca da sinalização no encontro da Avenida Araguaia com a Rua 3, no Centro.\nO objetivo, segundo a Prefeitura, é melhorar a fluidez, reduzir conflitos e manter a segurança viária. A Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) deve implementar toda a nova sinalização vertical e horizontal em até três dias. Mas os radares já foram reprogramados para autuar apenas quem passar dos 50 km/h a partir desta terça (03).\n"Desde a época da campanha eu falava que 40 quilômetros não era compatível. Também influenciou a questão técnica da sincronização dos semáforos, que para funcionar precisa que a velocidade seja de 50 km/h e não 40 km/h", justificou Mabel.