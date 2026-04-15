Polícia Civil apreende armas e documentos em endereços de investigados por desvio milionário; família nega irregularidades e cita conflito por herança como motivo da denúncia (Divulgação/PCGO)\nO zootecnista Fabiano Pedrosa Leão, investigado por suspeita de desviar cerca de R$ 37 milhões da herança da própria avó, chegou a movimentar mais de R$ 1,4 milhão em um único dia das contas da idosa, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado Alexandre Bruno, o investigado administrava o patrimônio de Angélica Gonçalves Pedrosa desde 2009, após a morte do marido dela, segundo o delegado responsável pelo caso em entrevista à repórter Letícia Fiuza, do g1 Goiás.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos acusados para posicionamento. O espaço segue em aberto.\nVeja mais sobre a árvore genealógica da família na matéria da TV Anhanguera: Suspeito de dar golpe em avó e tias